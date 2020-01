Sena abre cursos de inglés para 4 mil vacantes de empleo en Barranquilla

Hay cerca de 4 mil empleos en empresas de Barranquilla que requieren personal que domine el inglés y para cubrir esa oferta, el SENA en el Atlántico ha abierto cursos de formación para 1.500 aprendices en modalidad presencial.

La directora de la entidad en el departamento, Jacqueline Rojas, indicó que se prevé que las clases inicien en febrero y calificó como exitosa la convocatoria que ya en la primera semana reporta más de 13 mil inscripciones.

"Buscamos que durante 20 horas semanales, los estudiantes aprendan la segunda lengua por medio de la inmersión para que puedan abrirse puertas profesionales", señaló.

Los horarios establecidos para los cursos son de 6 a.m. a 9 a.m. - 9 a.m. a 12 m. - 12 m. a 3 p.m. - 3 p.m. a 6 p.m. y 6 p.m. a 9 p.m.

Los interesados podrán realizar su proceso de preinscripción a través de http://gestionedu.co/multilinguismo/cursos/registro/index