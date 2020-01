El Denim es el rey soberano de la moda: Experto Colombiatex

Todos los visitantes a Colombiatex están invitados este miércoles a asistir luciendo una de las prendas que más historia ha hecho en el mundo de la moda el Denim en todas sus versiones: Jeans, shorts, vestidos, camisas y cualquier otra prenda de este material.

Los expositores, compradores, inversionistas y visitantes lucieron la variedad de colores que trae esta temporada donde los procesos de desgaste intensos, la estampación, la explosión del color denim y el gran regreso del dark blue están vigentes como tendencia.

“Vuelve muy fuerte aquella cosa del Levis, el tejido bueno rígido, o el gancho más fuerte, más bajo para niñas y hombres. Hay que buscar el look con una tela más moderna, hay mucha tecnología como Lycra para tener movilidad, que no calienta el cuerpo. Hay una tendencia fuerte que es el EcoDenim, usando algodón reciclado o garrafas de botellas, ahorras el 90 por ciento de agua de gasto, no tienes que lavar tanto las piezas y no utilizas químicos”, aseguró el brasileño Francisco González, coordinador de moda de Vicunha Textil.

El expertoen moda sugiere la forma de llevar las prendas, como por ejemplo utilizar las botas de los jeans en forma remangada, y las camisas muy abiertas y con las mangas remangadas. Así mismo, una silueta amplia en la cintura que se ajusta al tobillo para los hombres, marcan la tendencia actual.

“Veo que el Denim está cada vez más fuerte, está en cualquier segmento, cualquier diseñadora están sacando en sus colecciones Denim y está muy universal, que vengan todos con su identidad, el Denim es el gran rey soberano en mucho tiempo”, agregó.