Con carrotanques suministrarán agua a colegios en Aratoca

Aratoca es otro de los municipios de Santander que ha tenido que declarar calamidad publica debido a la falta de agua por la fuerte oleada de calor.

La alcaldesa Mónica Avellaneda indicó que todo el casco urbano y gran parte de la zona rural se ha visto afectada con el desabasteciendo del líquido vital. Señaló que en un comité municipal de gestión del riesgo se determinó que para mañana el regreso a clase de los estudiantes, deberán suministrar el agua en carrotanques porque la situación se complica cada vez más.

"Estamos teniendo el agua de forma intermitente porque la capacidad de la quebrada no da para suministrar constantemente el líquido. El horario de suministro es de 6 a. m. a 10 a. m.", dijo la alcaldesa.

Por ahora los campesinos no han tenido afectaciones en sus cultivos, sin embargo, están haciendo un mayor esfuerzo en la zona rural donde con los carrotanques están repartiendo el líquido para el riego de la tierra.

Otras jurisdicciones que durante la primera temporada seca del 2020 han registrado sequías son Cabrera y Málaga.