Barrancabermeja sería centro regional de ciencias forenses

La directora de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García se reunió con el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach para comenzar a convertir al municipio en un centro regional de ciencias forenses.

La propuesta se da con el fin de que el puerto petrolero pueda cubrir los servicios de Medicina Legal de todo el Magdalena Medio. Según la directora la idea busca que las personas no tengan que trasladar los cuerpos a Bucaramanga para sus autopsias.

"No queremos que la ciudadanía tenga que desplazar los cuerpos hasta cuatro horas para ir a Bucaramanga cuando están en estado de descomposición y con esto le damos la tranquilidad a las familias de que con los servicios forenses completos en la región se le entregaría en una o dos horas el cuerpo" manifestó la directora.

En esta primera reunión se hicieron compromisos por parte del municipio entre los que están que se lleve a cabo unas mejoras en la sala de espera y en las instalaciones de la morgue para que los cuerpos no sen trasladados.

La adecuación de este centro forense tardearía en estar listo en dos o tres años con una inversión de más de $22 mil millones.