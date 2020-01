“Me robaron y me golpearon. Gracias a Dios estoy bien”: Fernando Bello

Sano y salvo. Así apareció en Santa Marta el comunicador social y periodista Fernando Bello Mendoza, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 13 de enero, cuando llegó a esta zona del país a disfrutar de unos días de descanso.

Bello Mendoza fue víctima de la delincuencia y le robaron su teléfono celular. Así lo confirmó en diálogo con Caracol Radio.

“Cuando me dirigí hacia el hostal me robaron el celular, me golpearon y con la pérdida de mi celular perdí contacto de todos. Quedé incomunicado de todo el mundo y de ahí se levanta la alarma sobre mi desaparición”, señaló el periodista.

Dijo que se encontraba cerca del corregimiento de Gaira cuando fue interceptado por los delincuentes.

“Yo solicité un hostal y cuando fui no me abrieron, entonces decido preguntarle a alguien que estaba en la calle para que me indiquen si conocen a alguien que conozca un hostal (…) entonces me mandaron a un muchacho con el que recorro una calle oscura y pues ahí imagino que estaban sus cómplices”, indicó el comunicador social.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Santa Marta indicó a través de un comunicado que iniciarán las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

“El ciudadano se encuentra bien y ya tomó contacto con sus familiares, sin embargo, la Policía Metropolitana de Santa Marta se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes del caso, con el objetivo de establecer realmente lo sucedido”, señaló la institución.