Estatua de Carlos Vives en Ciénaga, Magdalena no se parece al original

Dentro de las remodelaciones urbanísticas estipuladas dentro del proyecto de reconstrucción de la plaza Centenario en Ciénaga, Magdalena se contempla la colocación de algunas estatuas que rinden homenaje a gestores culturales del caribe.

Dentro de las efigies erigidas hay una que retrata el paso de la herencia musical simbolizada en la entrega de una guitarra por parte de Guillermo Buitrago a Carlos Vives. Para sorpresa de todos, la figura que representa al cantante samario es calificada como femenina y alejada de la realidad.

Lea también: En Santa Marta desaparece periodista proveniente de Tunja

La escultura hecha en bronce fue diseñada por Eduard Barrera, un escultor con más de 25 años de experiencia en el tema quien dice estar dispuesto a darle una mejor apariencia a la imagen, y lograr así el parecido real que se está exigiendo.

En las calles de la ‘la salitrosa’ no se comenta otro tema sino este, que hasta memes ha provocado donde se compara la estatua con la hecha a Vives en Valledupar, la cual, para algunos se acerca mucho más que la otra.

“Ahora que volví al pueblo me encontré con este monumento, que para ser sincero no tiene ningún parecido con la realidad, no se parece a Carlos Vives, tiene más un aspecto de mujer. No hicieron un buen trabajo al tratar de representarlo”, dijo el cienaguero Andrés Suárez.

Por otro lado, hay quienes justifican este supuesto error con el argumento de que, si bien tiene imperfecciones con la apariencia actual del cantante, la estatua estaría emulando los inicios de Vives, de ahí a que se vea con los pantalones cortos y el look de antes.

“Yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que tenemos que sacarnos de la cabeza que sí o sí tienen que parecerse al original. Sí hay una apariencia real a Carlos, creo que es necesario a que nos culturicemos”, expresó Rosario Fernández.

La imagen promete ser sitio de visita por estos días, ya que el municipio celebra las festividades anuales del Caimán.