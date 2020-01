Preocupación por robos en el cementerio central de Cúcuta

Algunos inescrupulosos están ingresando al cementerio central de la ciudad de Cúcuta para hacer de las suyas. El robo de lapidas, fotografías, y otros objetos que son dejados por los dolientes terminan siendo aprovechados por la delincuencia común.

Lo peor del caso, según indican algunas personas, es lo que está ocurriendo con los fotografía que terminan en manos de quienes realizan mendicidad.

Los facinerosos cuentan una historia en la que las personas que se ven en las imágenes, al parecer, tienen enfermedades terminales, excusa con la cual piden dinero.

Leidy Esparza, una de las afectadas le dijo a Caracol Radio que “me dolió muchísimo ver esta situación. Una señora ingresó, se robó la fotografía de mi niña que falleció. Es retorcido que jueguen con la fotografía de un angelito. Es reprochable porque esa mujer no sabe el dolor que guarda una madre, es algo que mi familia y yo no superamos y esta señora viene a hacer esto. Y al igual que ella otras personas están haciendo lo mismo y está comprobado”.

“Una señora que asistió al funeral de mi hija me llamó y me dijo que estaban circulando la fotografía de mi hija y estaban pidiendo dinero porque según la bebé estaba enferma. Logramos ubicar a la señora y la detuvimos”.

Están solicitando mayor presencia de las autoridades en este campo santo. Algunos de los hurtos se vienen presentando en horario nocturno.