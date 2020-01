Delincuentes roban a una familia tras naufragar en el sector de Choloncito

Lo que pretendía ser una celebración de cumpleaños inolvidable para Jorge Melo Vega y su familia, terminó convertido en una verdadera pesadilla en el sector de Choloncito, zona insular de Cartagena.

El afectado, quien reside en la ciudad de Nueva York pero tiene a sus seres queridos en la capital de Bolívar relató en primicia para los micrófonos de Caracol Radio, que todo empezó cuando decidieron abordar una lancha detrás del Nuevo Hospital de Bocagrande.

“Éramos 17 personas adultas y cuatro niños pequeños, de 2,7,8 y 10 años. Al llegar a la isla me percato que la atención no fue muy buena. Nos iban a dar un plato que costaba 30 mil pesos, pero después nos comunican que no había ni arroz de coco ni sopa. El precio no nos importaba, lo único que queríamos era una buena atención”, manifestó Melo.

Luego que el reloj marcó las 3:30 de la tarde, Jorge y su familia tomaron la determinación de regresarse hacia Cartagena para evitar mayores inconvenientes con la marea, pero al salir empezaron los problemas.

“Nos embarcaron en otra lancha diferente mucho más pequeña llamada "La Kety". Por ser el último en montarme, noté que yo no entraba en la lancha, pero el conductor me dijo que subiera porque ya nos íbamos. Mi esposa y yo no teníamos chaleco y a las niñas les dieron uno de adulto que evidentemente les quedaba muy grande”, contó el turista.

En medio de esta situación, la embarcación emprendió su camino hacia La Heroica, sin embargo, a unos pocos metros de Choloncito pasó lo peor. “Una ola enorme volteó la lancha, todos quedamos debajo. Cuando nos dimos cuenta los chalecos desaparecieron y las niñas se hundieron porque los chalecos les quedaban grandes, pero por fortuna las rescatamos rápidamente”, aseveró.

Les robaron todas sus pertenencias

Estando en mar abierto, una persona que se movilizaba a bordo de un catamarán dio aviso de la situación para atender la emergencia. 6 minutos después, una moto jet ski y tres lanchas con varios nativos aparecieron en el lugar, aparentemente, para socorrerlos.

“Pensamos que querían ayudarnos, pero no fue así. De repente nos dimos cuenta que uno de los muchachos le quitó a mi esposa de sus manos el bolso que tenía la mayoría de nuestras cosas. Se robaron 6 celulares, 1.000 dólares en efectivo, un millón 480 mil pesos, chancletas, gorras y tarjetas débito y crédito”, contó indignado Melo Vega.

Los delincuentes emprendieron la huida con rumbo desconocido. Mientras tanto, los turistas afectados fueron rescatados minutos después por otras embarcaciones que sí lograron percatarse de lo sucedido.

El calvario para Melo Vega y su familia no terminó allí. Horas después, se percataron que los desconocidos que se llevaron sus pertenencias, empezaron a utilizar las tarjetas débito y crédito en algunos establecimientos de la ciudad.

“Ese mismo día las usaron en un restaurante y un negocio de ropa. Hicieron dos compras por 30 y 40 dólares y además hicieron un retiro en un cajero electrónico por 600 mil pesos. También tienen las llaves de dos carros que arrendamos que tienen un costo de 900 mil pesos cada una”, puntualizó.

Jorge Melo Vega denunció que en el momento del incidente en el sector de Choloncito, no había ningún tipo de autoridad. “No habíamos recurrido a ninguna denuncia porque estábamos pendientes de la evolución de una de las niñas que se encontraba en el hospital. El trauma quedó y ahora ellas pasan llorando, es algo horrible”, dijo el turista.