VIDEO: Frigorífico causa daño ambiental en quebrada El Aburrido

La denuncia la hace un campesino quien a través de un video muestra en sus redes sociales como según lo señala en el corregimiento uno, La Sabana, las aguas negras que salen del frigorífico de Vijagual están contaminando la quebrada El Aburrido ocasionando la muerte de decenas de peces.

El ciudadano indicó que la afectación se presenta desde hace varios meses donde el frigorífico vierte las aguas negras sobre la quebrada y esta ahora emite olores fétidos que ha afectado no solo en materia ambiental sino la salubridad de la comunidad del corregimiento uno.

Por su parte, el gerente del frigorífico Vijagual, Julio Cesar Robles se pronunció manifestando que hubo un fallo en un procedimiento lo que ocasionó esta emergencia ambiental.

"En el proceso de tratamiento de agua residual industrial del beneficio Bovino y Porcino. En la ejecución de este procedimiento, lamentablemente falló la bomba principal, ocasionando que por el volumen de recepción superara su nivel y liberara agua por la canaleta. Se liberó agua lodo con olor característico la cual no genera riesgo biológico ni físico".

Tras la emergencia, el frigorífico aseguró que se implementó de manera inmediata el plan de contingencia y las "medidas de acción para emergencias por contaminación bacteriológica o físico química del agua".