Las corridas de toros se hacen por respeto a la ley en Manizales

Así lo manifestó el alcalde Carlos Mario Marín aclarando que respeta las profundas tradiciones de los manizaleños que ven las corridas como uno de sus eventos más importantes.

Recordó que la Corte Constitucional le impide tomar medidas sobre el particular a él y a los demás mandatarios del país aunque está en total desacuerdo con esta actividad.

Señaló que no permitirá la realización de eventos taurinos ilegales porque todos deben respetar la ley, además que no comparte esta tradición por su filosofía profundamente verde aunque acata la norma, pero que cuando la Corte Constitucional lo permita tomará nuevas decisiones sobre el particular.

Acerca de los horarios que se manejarán para los establecimientos nocturnos en esta época indicó que será máximo hasta las 3 de la mañana. Pidió a las personas consumir bebidas alcohólicas en las mínimas cantidades posibles para evitar altercados y desplazarse a sus casas cuando terminen los conciertos y demás eventos feriales.

