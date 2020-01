En Caracol radio, las candidatas del Reinado Internacional del Café

En Caracol radio tuvimos un primer acercamiento con algunas de las 22 candidatas del 49 Reinado Internacional del Café, dicen que desde el momento en que llegaron a la ciudad, han sido bien recibidas y todas señalan que han podido probar el café más famoso del mundo, el café de Colombia.

Brítani Osbourne - Panamá

“Realmente me han hecho sentir como en casa sabes, ese calor humano, esa hospitalidad, nos hacen sentir como reinas, realmente me llevo una imagen muy bonita de Colombia, muchísimas gracias al pueblo manizaleño por este recibimiento que nos han dado, realmente desde el desfile, ya estoy encantada”.

Flavia Nuñez – Perú

“Nos queda claro que es una de las mejores ferias de América, lo hemos comprobado la acogida de todos los manizaleños me ha sorprendido bastante, su calor, su cultura su historia su educación, su respeto es impresionante. Debo aplaudir todo eso de ustedes, los felicito y espero que muchos municipios y departamentos copien eso que ustedes tienen ya de Colombia que es un pasís maravilloso”.

Grisell Romero – Honduras

“Mis expectativas son muy grandes, me siento muy contenta por estar acá, mi objetivo también es la corona, conocer también su cultura y que ustedes conozcan la mía también, cómo se produce nuestro café y cuál es el sabor de él. La gente para que, es hermosa, me encanta, lo he disfrutado bastante lo que es en la carroza, me lo he pasado muy bien”.

Alisha Ortiz – Canadá

“Yo creo que es una feria muy buena, muy alegre, que no se tiene en Canadá, especialmente viniendo a Colombia en mi primera experiencia con el desfile, me siento muy enamorada porque cuando pasaba la gente gritaba Canadá, Canadá y eso me hizo muy feliz, y al ver a las personas como cantaban con tanto orgullo, con tanto furor y tantas ganas el nombre de Canadá, le dieron ganas de haber nacido en Colombia”.

Allyson Matamoros – Ecuador

“Mi mayor expectativa para el concurso es poder conocer un poco más acerca del café porque definitivamente una palabra que relaciones con Colombia, es café, entonces me gustaría aprender mucho más de eso y pues en la noche final, que cada cual entregue lo mejor”.

Geysell Lined García – Nicaragua

“Espectacular, desde la llegada nos han demostrado su amor, su cariño, la alegría que tiene Manizales, una cosa es que te cuenten y otra cosa es vivirlo. Creo que yo le voy a recomendar a toda mi gente de Nicaragua que se venga y que disfrute de Manizales como yo lo estoy haciendo”.

Bianca Loyolla – Brasil

"Manizales le probó al mundo que juntos podemos ser una sola nación y quedo muy emocionada con un evento tan organizado con tantas personas tan buenas, es una ciudad acogedora y agradezco a Manizales por acoger a Brasil y pretendo representar lo mejor posible a Brasil y tal vez al Reinado Internacional del Café”.

