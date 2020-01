Nueva tala en Túnel Verde de Envigado, derribaría al menos 30 árboles

Los habitantes de la Avenida de El Poblado, en Envigado, se levantaron consternados con el sonido de las motosierras, pues, desde la mañana del sábado, llegaron a talar árboles del Túnel Verde. Alejandro Álvarez, miembro del colectivo La Ciudad Verde y habitante del sector, manifiesta que el alcalde de Envigado y el Área Metropolitana les incumplió.

“El 27 de diciembre, en reunión en la Personería de Envigado, con Esteban Salazar, se dijo que no se iba a proceder con la tala hasta que no se hubiera tenido reunión con presencia de la Procuraduría, eso dijo la personera de Envigado. Confiamos en que no iban a continuar la tala, pero el 31 de diciembre talaron 5 árboles y continúan con todo el corredor”, expone Alejandro Álvarez.

Los habitantes del sector intentaron oponerse a la tala, pero no lo consiguieron. Los vecinos advierten que se han talado más de 30 árboles, lo que afecta la fauna silvestre que vive allí, como las ardillas, además, que esto contrariaría las promesas de sostenibilidad de un lugar con contingencias ambientales como el Valle de Aburrá.

“Esto no solo es una bofetada a la sostenibilidad urbana, sino una enfrenta muy grave a la participación ciudadana, rompieron todo vínculo de confianza que existiera en este proceso”, agrega el líder ambientalista.

Los colectivos señalan que un permiso para construcción de ruta de buses del Metroplús, otorgado por la Alcaldía de Envigado y el Área Metropolitana, aprobaría la tala de 133 árboles de este corredor verde del Valle de Aburrá. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifiesta que es un opositor a la tala desmedida de árboles. En Caracol Radio esperamos la respuesta del alcalde de Envigado, Braulio Espinosa.

Alcaldía de Envigado responde que disminuyó la tala forestal para la construcción del tramo 2B de Metroplús

Por medio de un comunicado este municipio del Sur del Valle de Aburrá, aseguró que el permiso solicitado a la Autoridad Ambiental del momento -Corantioquia en el año 2012, se solicitó un aprovechamiento de 254 árboles, sin embargo, al final, se adelantó solo de 70 árboles y de otros 63 individuos arbóreos menores de 10 centímetros.

“Sobre el denominado “Corredor Parcial Envigado Tramo de la carrera 43A entre las calles 29A sur y 21 sur”, las entidades ambientales exigieron disminuir las especies para tala y conservar aproximadamente el 60 por ciento de las especies que se inventariaron, se llegó a un número definitivo de permiso de aprovechamiento forestal de 70 árboles y de otros 63 individuos arbóreos menores de 10 cms”, afirmó el comunicado.

La Administración Municipal ha decidido continuar con dicho aprovechamiento del proyecto de obra pública teniendo en cuenta que se debe dar cumplimiento legal al permiso solicitado e iniciado por la administración pasada, y velando permanentemente porque el proceso de aprovechamiento forestal cumpla a cabalidad con todo lo dispuesto en la normatividad vigente para este procedimiento.

Acerca de la reposición:

De lo exigido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró establecer como reposición 286 individuos arbóreos, de los cuales 173, más del 50 por ciento, deben establecerse en el área de influencia directa, el Municipio de Envigado ya ha sembrado más de 113 individuos correspondientes a 69 especies diferentes, lo cual generará mayor biodiversidad, beneficios ecológicos, mayor aporte de alimento, hábitat, percha y tránsito para la fauna silvestre.

También recordó que la suspensión del proyecto “Sistema de Transporte de Mediana Capacidad Metroplús Tramo 2B” durante más de seis años, acarrea un costo adicional de más de 14 mil millones de pesos que deberá aportar en su totalidad y exclusividad el Municipio de Envigado.