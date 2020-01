300 kilos de peces muertos fueron recogidos en Cartagena

Tras dos días de arduas labores, miembros de la Guardia Ambiental y del Establecimiento Público Ambiental (EPA), recogieron 300 kilos de pequeños peces como anchoas, sábalos y lebranches, luego que aparecieran muertos en la Laguna del Cabrero, cuerpo de agua ubicado en pleno Centro Histórico de Cartagena.

Las autoridades ambientales tomaron muestras de la calidad del agua, las cuales arrojaron que el oxígeno era poco. Además, se analiza si un posible vertimiento también pudo generar la emergencia ambiental.

No consumir ni manipular los peces muertos, no transitar mucho por el sector para evitar cualquier tipo de afectación en la piel y no ingresar a la Laguna del Cabrero, son algunas de las recomendaciones emitidas desde la Guardia Ambiental para los habitantes de la zona.

Este fenómeno también se ha presentado en los 6 últimos meses en otros cuerpos de agua contaminados en Cartagena como el Caño Juan Angola, la Ciénaga de la Virgen y El Laguito.