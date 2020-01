“Contrato en ejecución del aseo es falso” Exsecretario planeación Cúcuta

El saliente secretario de planeación de Cúcuta ha reiterado que en el tema del relleno sanitario y la interventoría a la empresa de aseo de la región han actuado bajo los parámetros de la ley, y que todo se ha hecho buscando mejorar el servicio que es prestado para varios municipios del área metropolitana.

El ex secretario ha indicado que actualmente no se lleva un control de la cantidad de residuos que son recolectados en la ciudad, y que esto influye directamente en el costo que deben pagar los usuarios, además que el manejo de los líquidos lixiviados es incierto.

Jorge Omar Gandolfo Barreto secretario de planeación de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que lo que más preocupa es la constitución legal del contrato y que teme represalias en su contra por argumentar estas presuntas irregularidades.

“No se está modificando nada de los que está cobrando la empresa prestadora del aseo, nosotros contratamos fue con Aseo Urbano y nosotros no sabemos quién es Veolia, Veolia apareció de un momento a otro con un monopolio que dicen que compraron a proactiva y a Aseo Urbano, la empresa Aseo Urbano ahora tenía un NIT diferente que no parece en ningún contrato con Cúcuta, eso es lo primero que la comunidad debe saber, que en este momento el contrato que está en ejecución del aseo con la ciudad es completamente espurio, es falso y no cumple con ninguno de los requisitos, lo primero que deben hacer ellos es explicarles a la comunidad esa realidad, lo segundo que deben explicar es de donde sacan las cantidades por las que cobran el valor del recaudo del aseo porque ahí está incluido el manejo de los lixiviados que no lo están haciendo como debería ser y se puede mandar a hacer una prueba en el relleno sanitario, se puede hacer una perforación y una empresa seria analice si el manejo se está prestando como debe ser y no al arbitrio de la empresa” dijo el ex funcionario.

Gandolfo Barreto de igual forma se refirió actualmente no se tiene un mecanismo ni supervisión por parte del municipio de la cantidad de toneladas de basuras que son recogidas.

“¿Esa cantidad de toneladas como sabemos nosotros si la recogieron o no? o lo que quieren ellos es que no haya un control sobre esas cantidades, dicen que barrieron las calles pero la mayoría de la gente sabe que en frente de sus casas nunca han barridos, escasamente pasan a recoger la basura dos o tres meses a la semana y eso a regañadientes, dicen que hay podas de arboles y limpian los parques pero es la primera vez que veo que lo hacen y fue por solicitud del nuevo alcalde, entonces no empiecen a despotricar contra el secretario tratándolo de cualquier manera, ofendiéndolo y metiéndose con la integridad, yo aprovecho que si a mi me pasa algo soy una persona que todos me conocen en la ciudad y responsabilizo a Veolia y a los señores de la escombrera municipal a los que les lleve dos procesos” afirmó

El ex secretario

“El lote donde funciona el relleno sanitario no es de Aseo Urbano ni de Veolia, ellos compraron unas acciones de un lote gigantesco y son muchísimos los propietarios, entonces si ustedes les piden como lo hice con la escombrera: señores háganme el favor y me entregan un folio de matrícula inmobiliaria, no le pueden entregar porque no hay, entonces no hay reversión para el municipio cuando se acabe la concesión. Lo otro es que el municipio cometió un error que en contrato dice que se pagaba la interventoría por cuenta del municipio y resulta que la alcaldía a parte que no recibe nada de la empresa que recoge el aseo también tenía que tener unas erogaciones, estas erogaciones de ahora la interventoría tiene que pagarse por cuanta de los gastos administrativos de la empresa, esos gastos administrativos están contemplados en las tarifas que cobran, lo que pasa es que como ellos no tienen nadie quien los controles entonces están muy preocupados por que llegara una empresa a supervisar los trabajos reales que están supervisando” afirmó

Gandolfo Barreto ha afirmado que en los próximos días dará a conocer a los organismos de control y a los cucuteños varios documentos que acreditan sus afirmaciones, y que espera que se hagan los correctivos.