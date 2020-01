Lista mesa directiva del Concejo de Floridablanca y Barrancabermeja

En el caso de Floridablanca los 19 corporados previo al acto de posesión organizaron una eucaristía con el acompañamiento del alcalde Miguel Ángel Moreno quien posteriormente dio inicio al primer periodo de sesiones del concejo se Floridablanca.

Caso contrario a Bucaramanga, el concejo del municipio dulce votó para elegir la nueva mesa directiva que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente del Concejo, Alfredo Tarazona; Primer Vicepresidente, Jhan Carlos Ruiz; Segundo Vicepresidente, Germán Durán.

En Barrancabermeja también se dio apertura a la sesiones ordinarias del nuevo concejo el pasado dos de octubre con la dirección del alcalde electo Alfonso Eljach.

En el puerto petrolero el presidente del Concejo, Darinel Villamizar señaló que la nueva cúpula tendrá como temas primordiales el transporte marítimo, el plan de ordenamiento territorial y el turismo.

La mesa directiva quedó conformada así: Presidente, Darinel Villamizar, de Cambio Radical. Primer Vicepresidente, Edson Rueda, de Mais. Segundo Vicepresidente, y del partido de oposición, ASI, Julieth Rodríguez.