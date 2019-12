Nuevos quemados en Caldas

La Dirección Territorial de Caldas en un último informe sobre lesionados por pólvora dio a conocer que el pasado 26 de diciembre se presentaron dos nuevos casos de quemados por estos artefactos, el primero en Manizales un hombre de 23 años que sufrió quemaduras de primer grado en mano y pie por manipulación de papeleta. Los hechos ocurrieron en el barrio Samaria. El segundo fue en Villamaria un hombre de 24 años que se vio afectado por quemaduras de primer grado en su cara esto debido a un volador, en este caso se encontraba observando, estos hechos ocurrieron en el barrio La Pradera.

“Con esto subimos a una cifra de 24 lesionados por pólvora en el año 2019, no nos cansamos de invitar a la comunidad para que tengan prevención en el manejo de la pólvora, que no lo vean como opción y que en la celebración del 31 de diciembre no tengamos ni un quemado por pólvora”, afirmó Gerson Bermont Galavis Director Territorial de Salud de Caldas.

El Director de la entidad recordó que estas acciones pueden conllevar a sanciones de tipo económico o medidas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.

Los datos por municipios están así: Manizales 9, Riosucio 1, Pensilvania 2, Marmato 1, Chinchiná 2, Villamaria 3, Manzanares 2, Belalcázar 1, Aranzazu 2 y La Dorada 1

