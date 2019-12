Madre de antropóloga asesinada: "A mi hija la mataron por ser líder social"

Ximena Cáceres, mamá de Natalia Jiménez señaló que su hija fue asesinada por la labor que hacía por la comunidad. En diálogo con 6 Am Hoy Por Hoy dijo que a su hija le seguían los pasos.

El cuerpo de Natalia y de su esposo Rodrigo Monsalve fueron encontrados en el corregimiento de Buritaca, zona rural de Santa Marta.

“Todas las cosas que eran malas a ella le fastidiaban (…) Por eso los mataron (…) la mataron por ser una líder social que no hacía nada más que defender a los campesinos”, dijo.

Cáceres dijo que su hija trabajaba por la comunidad y hacía un trabajo importante con los campesinos. Aseguró que su hija era una persona buena y bondadosa como “pocas en Colombia” que ayudaba a la comunidad y a los animales. En su casa, dice, le dejo 9 perros que recogió en la calle.

Lea también: Cuerpos de esposos Jiménez Monsalve serán trasladados a Bogotá

“Era un ángel, mi única hija (…) me decía todos los días ‘mamita te amo más que a nadie en el mundo’”, dijo la mujer.

Entre el llanto por la pérdida de su hija Cáceres señala: “me quitaron mi corazón, me lo quitaron del pecho sin decir nada (…) Yo no sé qué hacer, me quitaron mi vida. Ahora ella es mi luz, es mi magia”.

Cáceres también señaló que aún no les han entregado un reporte de Medicina Legal.