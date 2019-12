En Cartagena, piden suspender socialización del PEMP

Luego de conocerse la entrega del documento PEMP del Centro Histórico al Ministerio de Cultura, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena - SMPC informó que apoya lo manifestado por la Comisión de Empalme del Alcalde electo William Dau, quienes expresaron que este documento debe revisarse y concertarse con la ciudadanía.

“No es posible que luego de sucesivos anuncios por más de siete (7) meses en la prensa local, emitidos por el Secretario de Planeación y ratificados por el Alcalde (e), a tan solo 9 días de culminar la actual Administración pretendan presentarlo y en tan corto tiempo generar una debida retroalimentación”, manifiesta la Arquitecta Edith Salas Osorio, Presidente de la Junta Directiva de la SMPC, quien ha venido formando parte de todas las mesas de diálogo sobre el PEMP y generado interesantes aportes para su construcción.

Según la Arquitecta, el proceso iniciado a finales del mes de abril no concluyó. Los consultores quedaron con el compromiso de continuar con la presentación a los vecinos en power point, previa entrega del Documento Técnico de Soporte, su planimetría y la ampliación de varios aspectos como la visión, los principios y criterios para abordar la propuesta y en especial los temas de vivienda, espacio público y límites. “La nueva convocatoria no se cumplió y los documentos no se entregaron”, agrega.

La SMPC presentó un derecho de petición el día 24 de mayo de 2019 solicitando se señalara cuáles son las normas, programas y proyectos, incluida la visión de su propuesta, que den respuesta a las directrices establecidas en las distintas cartas internacionales vigentes para la conservación de los centros históricos y a las recomendaciones dadas por la UNESCO en las distintas misiones que ha realizado a la Ciudad de Cartagena.

La respuesta fue recibida el pasado 28 de agosto, mediante oficio EXT_AMC_19-0050097 manifestando en términos generales que las inquietudes manifestadas “desde el punto 6 al 30, a excepción del punto 24, corresponden a aspectos contenidos en los documentos de formulación del PEMP (etapa II), los cuales se encuentran en construcción y serán puestos a disposición de los interesados”.

Cabe resaltar que el punto 2 y 3, relacionadas con la solicitud sobre la visión, la definición del paisaje cultural a proteger, etc, señalan que estas respuestas “se evidencian en todo el documento diagnóstico”, y los otros puntos restantes, son tan solo un listado de los capítulos que contienen la formulación “en construcción”.

Para la SMPC entidad con 96 años en Cartagena, que goza de gran experiencia e idoneidad en el manejo y administración de inmuebles de valor patrimonial, el Centro Histórico requiere estrategias, programas y proyectos, precisos y cuantificables que den solución a los siguientes problemas:

· Falta de institucionalidad, deficiente estructura administrativa, falta recursos para financiación de obras urgentes y necesarias.

· Inclusión en la lista de la UNESCO de los 31 sitios declarados patrimonios en alto riesgo por el cambio climático, significa ello que el Centro Histórico estará 60 cms bajo agua en el 2040 sino se realizan proyectos especiales.

· Pérdida del uso residencial: Conservar el uso residencial es una estrategia fundamental para su preservación.

· La instalación de actividades de alto impacto que deterioran la calidad de vida, la destrucción del patrimonio y generan riesgos dada la imposibilidad de cumplir algunas normas de seguridad. Bien decía Giorgio Lombardi (q.e.p.d.) que “el Centro Histórico debe contener múltiples usos, pero evitar aquellos masivos que causen congestión y deterioro”. Precisamente el MC establece que un PEMP se requiere entre otras situaciones “cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación”.

· Pérdida de los pequeños comercios artesanales.

· Pérdida del espacio público ya recuperado, como también del espacio público como lugar de encuentro de sus barrios y con una presencia de una cultura soportada en imitaciones.

· Pérdida del paisaje urbano debido a las construcciones en alturas en el área de influencia.

· Contaminación, deterioro y relleno de los cuerpos de agua que fueron el soporte para definir la estrategia de defensa del territorio en la época de la colonia.

La SMPC, por todo lo anterior invitó al Alcalde a que suspenda esa socialización y se le dé la oportunidad a la nueva administración de que encause el proceso en el que se genere una debida participación. “Lo invitamos a unir a los gremios, los habitantes y también de sociedades que como la nuestra desde hace 96 años han promulgado -no solo con palabra, sino con hechos- el interés por la preservación de los testigos de un pasado, teniendo siempre presente, que ellos son esenciales para la sostenibilidad futura de la ciudad”.