Luto en Becerril por muerte de joven estudiante en medio de una balacera

Un joven de 26 años identificado como Kevin Danilo Rojas Rubio fue la víctima de una balacera que se desató en horas de la madrugada en las afueras de una discoteca en Ocaña.

Natalia Hernández, estudiante de Derecho y compañera del joven universitario oriundo de Becerril en el departamento del Cesar, en medio del dolor y rechazo, dialogó con Caracol Radio.

La joven reveló que con la víctima sostenían una relación de la que queda una hija de tres años, Lusiana, quien hoy desafortunadamente por este hecho queda huérfana de padre.

“Era un muchacho que estudiaba Comunicación Social de la UFPS, quería graduarse rápido, quería salir pronto de su universidad para darle todo lo que le prometió a mi hija”.

“Él quería hacerla feliz, como me lo decía, siempre me advertía que la amaba mucho. No sabemos porque pasan estas cosas en Ocaña”.

Dijo además que “este pueblo no era así, cada fin de semana hay muertos, hay hechos lamentables, se ha vuelto una constante para quienes vivimos acá estos hechos”.

Destacó de su compañero con el que compartió, sus ganas de superación de salir adelante, amoroso, comprometido con su educación y con la familia. Y en medio de la tristeza manifestó recordando lo que había ocurrido… “él estaba con un grupo de amigos y se fueron a mirar la pelea y terminó en esta tragedia, donde un hombre que había tenido una pelea en el lugar regreso y en esas circunstancias mató a Kevin”.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.