Conductor aclara circunstancias de accidente en Turbaco, Bolívar

Desiderio Castañeda es el conductor del vehículo que resultó involucrado en un accidente ocurrido en el municipio de Turbaco- Bolívar, donde lamentablemente perdió la vida un motociclista.

Con el fin de aclarar cualquier mal entendido, Desiderio manifestó que tiene evidencias donde puede comprobar que las circunstancias se dieron de manera fortuita, y que no tuvo la intención de verse involucrado en los hechos, pese a que señala, no tuvo la culpa.

Lea también: “Todos Somos Peatones” busca generar conciencia en los cartageneros

"Yo estaba taqueando en la bomba Terpel, cuando procedo a salir para acercarme a la segunda carretera, me percaté que venía una moto a alta velocidad pero no tuve forma de quitarme y el señor salió volando. En el momento del impacto no tenía casco, no tenía chaleco, absolutamente nada", dijo el transportador.

Lea también: En Cartagena fallece motociclista luego de estar 14 días en UCI

Ahora serán las autoridades quienes definan lo que continúa en este siniestro. Por el momento, el carro involucrado en los hechos permanece en los patios.