Así será el recorrido de la marcha de este miércoles en Cartagena

Las centrales obreras, el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb) y estudiantes de la Universidad de Cartagena, se unirán a la jornada de paro nacional de este miércoles 4 de diciembre con una manifestación que se tomará varias vías principales de la capital de Bolívar.

De acuerdo a Pedro Herrera, presidente del Sudeb, la marcha partirá a las 7:30 de la mañana en el Centro Recreacional Napoleón Perea en sentido CAI de Ceballos. En ese punto, se encontrarán con los estudiantes de la Universidad de Cartagena quienes llegarán del campus San Pablo para dirigirse junto a las centrales obreras hacia la Avenida Crisanto Luque.

Luego la manifestación se tomará el barrio Manga y finalmente llegará a la Plaza de la Aduana en el Centro Histórico de Cartagena por la calle larga de Getsemaní.

“Los objetivos del paro persisten porque las 13 peticiones radicadas al Presidente Duque no se han resuelto. Los motivos de las movilizaciones no son mentira, el gobierno tiene que ser muy responsable y no puede estigmatizar una justa lucha del pueblo colombiano. Lo que le hemos dicho al gobierno es un dialogo directo con el comando nacional del paro”, aseguró Herrera.

Según Gil Falcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bolívar, el recorrido de la manifestación se cambió para no seguir generando pérdidas considerables en el comercio.