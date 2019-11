En Cartagena, juez ratifica que Aquarela debe restituir espacio público

Se trata de 619 metros cuadrados utilizados en antejardín, que según el Juez 11 Administrativo de Cartagena deben ser restituidos.

El nuevo auto deja sin efectos una decisión proferida por el mismo despacho el pasado 31 de enero de 2019, la cual no permitía ninguna actuación administrativa como medida cautelar sobre esta edificación, que estaría en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas.

"Esto quiere decir que la alcaldía no ha perdido su facultad de control urbanístico y sus facultades policivas. De tal manera que podemos proceder si el particular no lo hace. Vamos a requerir al propietario del inmueble y a constituirlo en renuencia", expresó el mandatario Pedrito Pereira.

Sobre el tema ya el mismo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió sobre el cumplimiento de la medida. Por su parte, la Unesco también expresó el riesgo que la ciudad tiene de perder su declaratoria como patrimonio histórico de la humanidad, si no ejecuta la demolición del inmueble.