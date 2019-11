Mello Cotes rechaza agresión entre Álvaro Cotes y Carlos Caicedo

Luego de la fuerte discusión en las salas del aeropuerto El Dorado de Bogotá entre el empresario samario Álvaro Cotes Vives y el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, su adversario durante las pasadas elecciones regionales, Luis Miguel Cotes Habeych, se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales.

Cotes Habeych dijo estar triste al ser testigo de un “bochornoso” episodio que protagonizó su papá, Álvaro Cotes Vives y el electo gobernador Carlos Caicedo. Este es el pronunciamiento:

“Samarios y Magdalenenses: Me entristece contarles que el día de hoy; infortunadamente, tuve que ser testigo de un bochornoso episodio que lamentablemente protagonizaron mi papá, Álvaro Cotes Vives y el señor Carlos Caicedo Omar. En un altercado en sitio público cruzaron insultos, amenazas, improperios y manotazos. Los insultos, los altercados, las vías de hecho, NO son la manera como yo concibo la vida y mucho menos la gesta política. En todas mis actuaciones públicas y privadas siempre he optado por el diálogo, por la conciliación, por el entendimiento: no creo en la violencia verbal o física como elementos de la política ni de la vida en sociedad”, dijo Luis Miguel Cotes.

Lea también: "Asesino y narcotraficante": Insultos entre Álvaro Cotes y Carlos Caicedo

Así mismo, el comunicado señaló que “como hacedor de la política que soy, rechazo contundentemente cualquier vía de hecho que en la brega ideológica se pueda dar entre contrincantes y como hijo, me duele tener que apartarme públicamente de las formas y las maneras en las que mi padre le ha respondido a Carlos Caicedo: no lo comparto, ese actuar no me representa, no estoy de acuerdo. De igual manera, rechazo que el señor Caicedo actúe de igual manera, que ejerza violencia verbal, que calumnie, injurie y amenace con el uso del poder; él, que pretende gobernar al Magdalena, debe hacerlo a partir de la decencia, de las vías institucionales, no a partir del odio, de la división, de la búsqueda de la pelea per se y sin sentido, así tampoco es señor Caicedo”.

Luis Miguel Cotes afirmó que “como hombre público que soy, doy la cara para apartarme de los actos de mi Padre y como hijo, me duele hacerlo por todo lo que sé que significará en mi vida familiar y en mi relación con él esta decisión que quiero poner de presente a todos mis conciudadanos. También como hombre público y representante de miles de Magdalenenses, le exijo al señor Carlos Caicedo que no alimente más el odio ni la política rastrera, hagamos política con la altura que merecen los ciudadanos del Magdalena; hechos como estos y amenazas como las que se escucharon el día de hoy, me hacen temer por mi vida y también por la de mi familia; de mi parte, señor Caicedo, tendrá siempre un contendor con pundonor y de ideas; ¿será que de usted puedo esperar lo mismo?”.

Le puede interesar: Condenan a Carlos Caicedo a pagar $20 millones a la Nación

HABLÓ TAMBIÉN LA GOBERNADORA DEL MAGDALENA

Por su parte, Rosa Cotes de Zúñiga, gobernadora del Magdalena, también rechazó el hecho en su cuenta oficial de twitter.

“En redes sociales presencié el día de hoy miércoles 20 de noviembre un incidente que protagonizó mi hermano Álvaro con el gobernador electo del Magdalena, Señor, Carlos Caicedo Omar, en una sala de espera del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá. Como gobernadora del Departamento, rechazo cualquier vía de hecho, de palabra o de acción en la que se falte el respeto a cualquier ser humano. A todos los Magdalenenses les quiero decir que este no es mi comportamiento, como gobernadora me he caracterizado por ser una persona respetuosa, pacífica y tolerante, pero que, sobre todo, siempre he permanecido ajena a cualquier acto de agresividad o violencia física o verbal”, dijo.

Rosa Cotes finalizó diciendo que, “soy y seré la gobernadora del Magdalena hasta el 31 de diciembre del presente año y mis acciones de gobierno y personales seguirán conduciéndose de la misma manera en que he actuado en los últimos años”.