El Tolima le apuesta a combatir el trabajo infantil

En la sede del Comité de Cafeteros del Tolima se llevó a cabo la socialización del proyecto Colombia Avanza, mediante el cual se pretende fortalecer la prevención del trabajo infantil en la caficultura.

Gildardo Monroy, director ejecutivo del comité departamental de cafeteros del Tolima, le dijo a Caracol Radio que firmaron un acuerdo con la ONG Partners of the Americas, la encargada de crear lazos de cooperación regional con los países del continente para fortalecer el desarrollo social y por eso adelantan ya el trabajo no solo en el sur del Tolima sino en el departamento del Huila.

Por lo anterior, 54 jóvenes caficultores participan de un taller inspiracional y de balance de vida denominado 'Depende de mí', actividad guiada por el equipo de desarrollo social de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Además, tienen el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sena y el Ministerio del Trabajo.