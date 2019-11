Más de 20 muertes en Bogotá por accidentes eléctricos caseros

En el año 2018 se registraron 180 muertes a nivel nacional, siendo Bogotá, Antioquia y Atlántico los departamentos más afectados, de estos 180 ciudadanos en Bogotá murieron 22 por algún accidente eléctrico.

“Han ocurrido 1029 casos de incidentes relacionados por fallas eléctricas, solamente en la ciudad de Bogotá, han habido 372 casos, de esos 22 han terminado en muertes en la capital”, aseguró Ángela María Troncoso, técnica del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas.

Estas son algunas de las causas por las que las personas sufren algún accidente eléctrico:

“Principalmente porque no existe la suficiente información o no conocen la norma, como usted o como yo y las personas del común contratan a un técnico o dicen que el tío sabe de eso, lo llaman hacen una conexión y ahí es cuando ocurren los accidentes, porque esta persona no estaba matriculada. Así pues, todo técnico electricista debe tener una matricula y es nuestro deber cuando llegue esa mujer o ese hombre a la casa pedirle esto, si no la tiene no se contrata porque esa persona está infligiendo la ley y nosotros también”, dijo.

Frente a estos casos el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, indica que el próximo 19 de noviembre en la Plaza de Bolívar desde la 7 de la mañana se harán diferentes actividades donde se explicará la normatividad y mostrará cómo prevenir estos casos de accidente.