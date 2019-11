Policía responde a 'El Patriota' y propuesta de grupo civil antidisturbios

En redes sociales está circulando un vídeo de un hombre que se hace llamar “el patriota” y dice ser de la reserva activa de las Fuerzas Armadas. En el vídeo el hombre manifiesta que todas las personas que salgan a la marcha nacional el 21 de noviembre y cometan actos de vandalismo deben atenerse su fuerza de contención.

"La reserva activa no son policías, son personas en uso de buen retiro y no tengo conocimiento que el gobierno esté convocando a la reserva activa. Cada personas está libre de marchar o no, y tomará sus decisiones de protestar o no. Si se comete algún delito, nosotros como Policía Nacional tenemos la obligación de actuar”. Dijo,el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, General Eliécer Camacho.

El llamado "Patriota" advierte sobre la creación de un grupo anti disturbios que, estará en los puntos más sensibles de la ciudad listo para actuar. El general reitera a los ciudadanos que denuncien hechos sospechosos contra el sistema de transporte, centros gubernamentales y espacios públicos de asistencia masiva, que se presenten antes de la fecha de la protesta y durante ese día.