Avanza el programa 'DEMOS' en la ciudad

Indicaron desde la Defensoría del Espacio Publico, que el programa busca que los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, (DEMOS) sean un proyecto de la comunidad para mantener, mejorar y preservar el espacio público de su entorno.

Indicó la directora del DADEP que en las zonas especificadas, los miembros de las asociaciones obtienen ingresos por el cobro de parqueaderos y el uso de espacios públicos reglamentados para luego invertirlo en el mantenimiento y cuidado de la misma zona, todo bajo el control de las autoridades.

Sin embargo el programa DEMOS no ha estado libre de denuncias: algunas asociaciones aseguran que las zonas se asignan 'a dedo' y que el programa tiende a convertirse en un negocio, desde el DADEP negaron que exista algún tipo de irregularidad.

“No es un negocio por que no asignamos recursos y lo único que otorgamos es la posibilidad de generar recurso con el espacio público y así cofinanciar las intervenciones; no es negocio también por que no hay utilidades y los privados también deben poner dinero”. Explicó el subdirector Jurídico de la entidad, Pedro Ramírez.

La otra polémica tiene que ver con la solicitud de la Procuraduría, que pidió la suspensión el proyecto, ya que la Alcaldía no tendría la potestad para utilizar el espacio público de esa manera. Además, explicó el subdirector Jurídico que la decisión no la comparte el DADEP y por eso se están agotando los mecanismos jurídicos.