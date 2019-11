¿Cómo será escogido el nuevo gabinete de la Alcaldía de Cartagena?

Luego que se dieran a conocer los nombres de las personas que coordinan el proceso de empalme en sus diferentes especialidades, fueron muchas las dudas que surgieron en la ciudadanía cartagenera frente a la conformación del gabinete del alcalde electo William Dau.

¿Hacer parte de la comisión de empalme es tener un puesto seguro dentro de la alcaldía de William Dau? Ese fue uno de los principales interrogantes de los habitantes de la capital de Bolívar, pues entre las personas que coordinan el proceso hay ex candidatos, dirigentes gremiales y académicos.

Sin embargo, el alcalde electo William Dau, desmintió todos los rumores y reiteró que la mayoría de su gabinete será escogido por meritocracia a través de una empresa cazatalentos que ya está definida.

“Yo no he pensado en un solo nombre, todo es pura especulación de la prensa. La comisión de empalme no es el mercado donde voy a sacar a los secretarios, aquí todo va a ser por meritocracia”, aseguró Dau.

Lea también:“Empalme comenzó bien”: William Dau

El alcalde electo informó que desde esta semana se publicará un aviso público en los medios de comunicación, donde aparecerán todos los cargos de libre nombramiento para que la ciudadanía empiece a enviar sus hojas de vida.

“Hay una empresa cazatalentos que va a hacer un filtro inicial, luego esos nombres van a pasar al Departamento Administrativo de la Función Pública que es quien evalúa las hojas de vida. A mí me presentarán una lista depurada y yo voy escoger de ahí. Obviamente habrá algunos nombramientos que sí serán directos por el alcalde”, explicó Dau.

La empresa cazatalentos encargada de liderar este proceso es Mónica Bustillo.