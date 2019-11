Patinadores quedaron “varados” en el Aeropuerto El Dorado

La denuncia la hicieron los mismos padres de los niños del club de patinaje “Furia Naranja”, que llegaron desde la mañana del martes al Aeropuerto a esperar el vuelo que en horas de la noche los llevaría de regreso a Cartagena.

El vuelo estaba programado para salir después de las 9:35 de la noche por la puerta 12, aseguran las madres de los niños que conforman el equipo de patinaje, sin embargo, les cambiaron esta puerta sin previo aviso.

“Nos dicen, su vuelo es para las 9:35 y deben abordar a las 8:40, al ver que son las 9:25 y no nos llamaban nos acercamos a preguntar y nos dice una funcionaria que la puerta de salida es la numero 17, no nos habían avisado, corrimos y ya el vuelo estaba cerrando y no pudimos abordar, no solo nos pasó a nosotros sino a otras personas que estuvieron en salas diferentes”, explicó Jennifer Amador, mamá de uno de los patinadores.

La aerolínea no les quiso dar respuesta alguna, además les dijeron en ese momento que los cambios de puerta ocurren y que es responsabilidad de las personas mirar en las pantallas.

Los niños del equipo y sus madres pasaron la noche en la casa de otra mamá, que tiene una vivienda en Bogotá, el miércoles a las 7 de la mañana no se habían podido ir a Cartagena.

La aerolínea Viva Air no les dio a los pasajeros una respuesta oficial y adecuada de lo que ocurrió, mientras tanto los pasajeros afectados esperan que una situación cómo está no les vuelva a ocurrir.

