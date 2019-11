Bomberos de Bogotá sin combustible para atención de emergencias

Caracol Radio conoció la denuncia de varios bomberos sobre la crisis de combustible que tuvieron para atender las emergencias en la madrugada de este martes.

"Tenemos una crisis en el combustible. El día de hoy estamos atendiendo emergencias por inundación, pero no tenemos combustible y las motobombas sin una gota de combustible, ni las estaciones, ni si quiera el grupo de logística de la institución. Esta denuncia es bastante seria porque no tenemos como responderle a la comunidad y a mi como bombero me da vergüenza lo que está pasando porque no tenemos como responderle a una señora que tiene la casa inundada", dijo uno de los bomberos de Bogotá

Antes estas denuncias, el director de Bomberos, Pedro Manosalva, reconoció la falta de combustible y responsabilizó a uno de sus funcionarios que perdió dos chips para poder tanquear

"Queda aproximadamente 40% del contrato de Terpel, con todas las estaciones de gasolina habilitadas. A los Bomberos que están en el área logística se les dan 2 chips para que suministren en sitio gasolina, pero un bombero los extravió. Las camionetas y máquinas tienes su chip independiente de gasolina. Ya se solicitó la reposición", dijo el funcionario.