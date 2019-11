Habló la mamá del menor abusado y asesinado en Madrid, Cundinamarca

Tan solo dos años tenía Dominic Smith, el pequeño que murió después de que su padrastro abusara de él, en un caso ocurrido el pasado 25 de octubre y que salió a la luz el 5 de noviembre; este echo generó el rechazo de la ciudadanía.

Hablamos con la mamá del niño de dos años, ella asegura que dejó a su niño con el responsable de su abusador y asesino porque nunca sospechó que fuera una mala persona.

“Llevaba 6 meses conociéndolo y 3 meses viviendo juntos y yo ya lo había dejado otras veces con él, eran horas, ese día lo deje todo el día con él, siempre se veía muy respetuoso con el niño y conmigo”. Explicó.

Al hablar con ella no deja de llamar la atención la frialdad con que responde y explica lo ocurrido, según ella siempre se destacó por ser una buena madre.

“La gente dice que soy una mala madre por que no lloro, y no es porque no quiera, sino que dentro de mí yo sé que fui una buena mamá, nunca le faltó nada y tengo mi conciencia limpia”.

El responsable de haber abusado y asesinado al niño enfrenta una condena de hasta 35 años, la madre del niño asegura que se siente solo “un poco culpable”.

“En parte sí me siento un poco culpable por haber dejado ese día al niño con él, pero uno nunca sabe lo que va a pasar, yo no soy nadie para juzgarlo, no sé qué había hecho ese día para haberle hecho eso a mi hijo, de eso se deben encargar las autoridades, yo también soy pecadora”.

La mujer trabajaba junto a su pareja en un cultivo de flores en Cundinamarca, ella había ido el día del crimen a trabajar dejando al menor con el hombre que días antes había renunciado a su trabajo.