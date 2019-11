Denuncia sobre robos en el parqueadero de El Campín

Caracol Radio conoció la denuncia de Camila fernandez, a quien le robaron sus pertenecías del carro que dejó estacionado en el parqueadero del estadio El Campín.

“Yo pagué 12 mil pesos por un parqueadero y lo mínimo que espero es que me cuiden las cosas o para eso entonces lo hubiera dejado afuera. Llegamos, parqueamos sobre las 6 de la tarde, mi bolso lo pasé a la parte de atrás de mi carro es decir, al baúl, rectifiqué que todo estuviera bien cerrado ya que no era la primera vez que me pasaba esto, rectifique como 3 veces y me fui a ver el partido.

Después, cuando llegué, lo primero que hice fue abrir el baúl para sacar mi bolso y ya no estaba, todas las cosas estaban regadas y no estaba ni mi bolso, ni mi chaqueta, ni mi maquillaje. El carro estaba intacto porque no le forzaron las puertas, no le rompieron vidrios, nada, todo estaba intacto pero mis cosas no estaban. Voy donde el supervisor, el señor John Jairo y me dice que él no ve nada raro, que lo ve todo perfecto es decir que no pasa nada y me dijo que si yo no había registrado todas mis cosas a la llegada, para él era mentira”, dijo.

Además, Camila aseguró que las autoridades de este lugar no le dejaron ver las cámaras argumentando que en este lugar no habían.

“Por lo menos quiero ver las cámaras porque es la segunda vez que pasa y quiero saber quién está robando, y el señor me dice que no hay cámaras y que las que quedan afuera del parqueadero no cogen todo el lugar”, afirmó.

Frente a esto, Nicolás franco director de Seguridad Operacional del Terminal de Transporte, respondió que aún sigue las investigaciones.

“Frente a estos hechos aparentemente ocurridos el pasado 23 de octubre, se encuentra aún en investigación por parte de la empresa de seguridad privada, por cuanto a esto no se ha evidenciado indicios que confirmen o no lo acontecido; sin embargo, puesto en nuestro conocimiento la novedad se le brindó el debido acompañamiento. De igual forma nos permitimos informar que este parqueadero cuenta con vigilancia permanente y en los eventos masivos se coordinan para mejorar el dispositivo de seguridad”, aseguró el director.

Así pues, la ciudadana espera que después de estas investigaciones, el próximo 4 de noviembre le den alguna respuesta frente a su queja radicada.