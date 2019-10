Denuncian presunto caso de xenofobia contra venezolanos en Cajicá

En las últimas horas se presentó un accidente de tránsito que involucró dos vehículos, uno de ellos conducido por un joven venezolano de 22 años, cuando la Policía llegó a atender el caso el hombre denunció que fue esposado por los uniformados, metido a una patrulla y golpeado dentro de la misma.

Minutos después llegó el papá de este hombre, otro señor venezolano quien contó que los uniformados comenzaron a tratarlo mal y a decirle insultos relacionados con su país de origen.

“Me decía Chávez, me decía Maduro, decía que sólo veníamos a robar y a matar, nos trataron muy mal, además, me tiraron el celular al piso y me lo destruyeron, fue un acto claro de xenofobia”, manifestó Enrique Vegas, uno de los ciudadanos del vecino país.

La Policía de Tránsito de Cundinamarca, de inmediato respondió a estos señalamientos aclarando, en primer lugar, que la actitud del joven venezolano de 22 años fue muy agresiva con el conductor con el que se estrelló ya que con una varilla le rompió los vidrios del carro.

“Esta persona se baja y ocasiona unos daños al otro vehículo fue necesaria la intervención de la Policía de Vigilancia para que conociera este caso, las personas son llevadas a una estación de Policía donde llegan a una conciliación por los daños ocasionados al vehículo y se les inmoviliza la camioneta porque no tenían los documentos que exige el Código Nacional de Tránsito”, manifestó el Coronel Jose Ricardo Archila, comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca.

El oficial agregó que iniciaron una investigación para tratar de establecer cuál fue el comportamiento de los uniformados en medio del procedimiento y sostuvo que si se detecta que hubo un acto de xenofobia los policías serían sancionados.

