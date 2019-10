Estudio la posibilidad de aceptar la curul en el Concejo: William García

Mediante un comunicado de prensa compartido a la opinión pública, el excandidato a la Alcaldía de Cartagena, William García Tirado, agradeció a sus electores por la confianza depositada en las urnas, tras la derrota durante el debate electoral que dejó como nuevo mandatario en la capital bolivarense a William Dau Chamat, con un total de 112.796 sufragios. El exgerente de Corvivienda expresó que aún no decide su futuro en el concejo.

“Somos respetuosos del resultado del ejercicio democrático electoral de hoy; y de la gestión que en tal sentido realizó la Registraduría; Me corresponde en primer lugar, darle gracias a Dios todo poderoso, por haberme permitido participar en esta elección; que la gloria sea para él. Respecto a la natural pregunta que surge, de si tomaré o no la curul del Concejo distrital que por ley puedo ocupar; aún estoy estudiando si desde la misma, puedo desarrollar las iniciativas sociales en pro de las clases menos favorecidas; por lo que solo en próximos días me estaré pronunciando al respecto ”, expresó García Tirado.

El excabildante obtuvo 101.976 votos (26,09%) manteniendo una diferencia de más de 10 mil votos, con su inmediato competidor Dau Chamat quien desde el año 2020 oficiará como burgomaestre.