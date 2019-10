Al concejo de Bogotá le quedan 11 días para aprobar o no el POT

Algunos concejales como Juan Carlos Flórez, han presentado su preocupación porque las discusiones en el Concejo por el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial no avanzan. Así lo aseguró el concejal.

“El tiempo que le queda al segundo debate en sesión plenaria será muy corto, es decir, sería una evaluación de los artículos muy superficial y rápida; además, las sesiones comienzan muy tarde, casi a las 10a.m. sabiendo que todas deben comenzar a las nueve y terminan muy temprano. También, por desgracia, hay un ausentismo inmenso”, dijo

Por otro lado el concejal indicó que la administración actual presentó el Plan de Ordenamiento Territorial muy tarde.

“Da la impresión que la mayoría del Concejo como a la administración no les interesa que eso se discuta aquí, porque además a la mayoría no le interesa que los bogotanos sepan cómo votaron el Plan de Ordenamiento Territorial, es decir a mi lo que me interesa es que se voten si gana la mayoría que respalda al alcalde, bueno así es, pero que la discusión se de fondo, que no salga un Plan de Ordenamiento, que no es un Plan de Ordenamiento de la ciudad, es un Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa con interés muy estrecho”.