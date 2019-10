Aumenta temor en Pereira por el anuncio de una ‘purga’ el 31 de octubre

A través de redes sociales empezó a circular un video de un comerciante del sector de la Circunvalar quien se mostró preocupado porque un hombre fue hasta su establecimiento a comprar 25 bates de madera.

El empresario le preguntó para qué estaba comprando tantos elementos de estos y la respuesta del cliente lo dejó consternado.

"¿Cómo me enteré?, por un cliente que vino a pedir bates a la tienda, le pregunté por qué tantos y me dijo que era para La Purga. Si el año pasado estuvo terrorífico el centro de Pereira, no me quiero imaginar Pinares. Las personas que viven en esta zona, los comerciantes, que tengan mucho cuidado, solicitar apoyo a la Policía. A mí me preocupa el tema porque hay mucho vándalo ese día", señaló el empresario a través del video.

Hay que resaltar que las autoridades de Pereira anunciaron que están en la consolidación de un decreto que prohíba el porte de armas bélicas durante el día de Halloween.

Además, los menores de edad deberán estar acompañados de sus padres para no ser llevados por la Policía de Infancia y Adolescencia.