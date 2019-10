Hay el presupuesto para Aerocafé, se debe hacer cierre financiero este año

Con presencia de la Ministra de Transporte, el Director de Planeación Nacional, el director de la Aeronáutica Civil, el Contralor General de la Nación, el Gobernador de Caldas, los alcaldes de Manizales y Palestina y funcionarios de la región, tuvo lugar en el terraplén cuatro del Aeropuerto del Café, un comité técnico donde los delegados del gobierno nacional ratificaron que se tiene el presupuesto designado para la realización del proyecto.

“Este ha sido un trabajo entre todos porque empezó con la inclusión de una partida de 100 mil millones de pesos en la ley de presupuesto, pero pasó, para poderlo hacer factible, por un artículo que el Director de Planeación sacó adelante en el plan nacional de desarrollo, para permitir que la región pudiera comprometer vigencias futuras en el último año de gobierno, teniendo en cuenta que los proyectos de infraestructura simplemente tienen un ciclo tan largo que necesita de esa posibilidad”. Explicó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.

Resaltó que el seguimiento permanente que se le está haciendo al proyecto busca que no se incurra en errores del pasado que impidieron la continuidad del proyecto, por lo que es prioritario darle un cierre financiero en el 2019.

“Antes de finalizar el año debe quedar adjudicado el contrato con la firma especializada a través de la cooperación con la CAF y el Fondo para la cooperación británica para validar los estudios y diseños, segundo, tiene que haberse aprobado el COMPES que es una adenda que permite considerar este proyecto como de importancia estratégica para la nación y permite asignarle vigencias futuras, y tienen que quedar aprobadas también las vigencias futuras de la región. Todo eso son hitos importantes que durante el transcurso de este trimestre van a quedar consolidados”. Afirmó la Ministra.

Por su parte el Director del Departamento de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez señaló que: “Incluimos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que permiten cofinanciación, incluimos artículos en el presupuesto general de la nación del 2019 que permitieron incluir 100 mil millones, incluimos artículos en el presupuesto general de la nación de este año que es un trabajo que, si bien es un proyecto puntual, es un proyecto muy importante, pero solo un proyecto, necesitó paso a paso en un marco conceptual, poder llegar”.

Queda entonces realizar por parte de la nación y la región los procesos para realizar el traslado presupuestal a la Fiducia que será elegida por licitación nacional y que manejará el patrimonio autónomo para las obras de la terminal aérea.

“Ese COMPES que se había aprobado en años anteriores, no permitía incluir recursos de vigencias futuras, básicamente no era un proyecto estratégico que es la definición, no tenía un COMPES estratégico, necesitamos hacer una adenda efectivamente para poder garantizar no solo los 100 mil que pusimos el año pasado en concurso con el Congreso de la República y sobre todo con las comisiones económicas en el 2019, que lo incluimos el miércoles pasado que se aprobó el presupuesto general de la nación del 2020, sino para poder incrementar los recursos los siguientes años y con vigencias futuras”. Explicó el funcionario.

