Mujer trans del Valle competirá por primera vez en un reinado nacional

Una tulueña hará historia en los certámenes de belleza en el país, se trata de Andrea Romero, la primera candidata transgénero que participará en un certamen nacional de belleza en el país.

Se trata del concurso, Miss Turismo Nacional a realizarse en la ciudad de Bogotà, donde esta candidata buscará quedarse con la anhelada corona.

“Hace un tiempo el director de una corporación de Risaralda me vio participando en un concurso y vio mucho potencial en mí, desde ese momento me comenzó a apoyar y me capacitó para volverme toda una reina. Finalmente él habló con las directivas del reinado para saber sí podría participar y ellos aceptaron”, comentó Andrea.

Andrea expresó que nunca se imaginó que fuera aceptada en un reinado tradicional de belleza competido solo por mujeres, ya que en Colombia son más tradicionalistas.

“Ha sido un verdadero sueño para mí, me siento feliz y orgullosa de ser la primera trans en un certamen de belleza y espero ganarme en concurso, no los defraudaré”, precisó Romero.

La vallecaucana quiere quedar y la historia, tal como lo hizo Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar por España al Miss Universo.