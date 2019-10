Más de 20.000 procesos congelados por paro de la rama judicial en Boyacá

Durante 48 horas Boyacá tendrá paro, el que adelantará la rama judicial. Los juzgados penales, civiles y de familia no funcionarán este miércoles y jueves.

Los objetivos son alzar la voz ante el Gobierno Nacional por el “incumplimiento de los pre acuerdos que fueron firmados en la mesa estatal del sector justicia, que prometía la ampliación de la planta de personal, y la creación de alrededor de 3.200 empleos de acuerdo con el plan sector de desarrollo. Por eso, haremos un plantón en el palacio de justicia, para que la planta de personal sea acorde con la demanda de estos tiempos”, sostuvo Uriel Cocunuvo, Presidente Ejecutivo de Asonal Judicial Boyacá y Casanare.

Otra de las razones del cese de actividades en juzgados y tribunales de la región, es “llamar la atención del gobierno porque se nos avecina un recorte anunciado de presupuesto para este sector, que afectaría sustancialmente al sector de la rama judicial. Que no se afecte el salario de la rama judicial”.

Según los voceros de la protesta, no van a atender al público, no se correrán los términos, no se atenderá ninguna diligencia, pero sí tendrán atención los casos de urgencia como las acciones de tutela donde estén involucrados el derecho a la salud de las personas o los recursos de Habeas Corpus que tiene que ver con la libertad, de resto ninguna diligencia se atenderá.

Hay que recordar, que hace menos de un mes, estos trabajadores también cesaron actividades durante 24 horas, asegurando que el Gobierno no ha atendido a sus peticiones.

Durante estas 48 horas que estarán en paro cerca de 5.000 audiencias se suspenderán, y más de 20.000 procesos administrativos, civiles y penales, dentro de otros, quedan congelados. El paro de la rama judicial se realiza justo en momentos en que el Gobierno define el presupuesto de la justicia para el próximo año.

Sostienen que si no hay respuesta de las autoridades competentes, cocinarán un paro indefinido del sector justicia.