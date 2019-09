Comienza sorteo de más de 700 mil jurados de votación

La registraduría realiza a partir de este lunes los sorteos para elegir los más de 700 mil jurados de votación que atenderán las elecciones de autoridades territoriales

En la capital más de 111 mil ciudadanos serán seleccionados para atender cerca de 16.131 mesas de votación. Mientras que en otras regiones los sorteos se adelantarán desde el 2 al 8 de octubre.

Le puede interesar: Claudia Nayibe López busca sus tocayas en Bogotá

Este proceso se realiza con acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público, así como con delegados de los partidos y movimientos políticos.

Todos los jurados recibirán capacitación entre el 3 y el 26 de octubre, en charlas pedagógicas por la mañana y por la tarde.

Le puede interesar:En octubre llegan más de 300 buses nuevos de Transmilenio

La entidad recomendó a los colombianos verificar la página web, en la cual también se puede consultar cual es el puesto de votación para estas elecciones territoriales.

Es importante que esté al tanto si es citado para ser jurado y la fecha de su capacitación, recuerde que no recibir notificación no es una excusa para no prestar este servicio, por lo que si no asiste podrá ser multado.