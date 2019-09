Amenazan de muerte a presidente del Concejo de Santa Marta

Ante la Fiscalía General de la Nación seccional Santa Marta fue interpuesta la denuncia de amenaza de muerte contra el presidente del Concejo Distrital, Jaime Linero Ladino, quien aseguró que un hombre desconocido le afirmó que “sus horas estaban contadas”.

El hecho sucedió en un reconocido restaurante de la capital del Magdalena, ubicado en el sector Los Cocos. Según la denuncia, el hombre habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y ese material fílmico es analizado por funcionarios de la Sijín de la Policía.

“El hombre se acercó a donde yo estaba y me amenazó diciéndome que me cuidara porque tenía las horas contadas y que él mismo me mandaría a matar. También dijo que conocía todos mis movimientos y me tenía monitoreado” señaló el concejal Jaime Linero Ladino.

Igualmente, manifestó que quedó sorprendido por el ataque verbal del hombre y que espera celeridad de las autoridades en las investigaciones.

“Tenemos los videos del hecho, donde claramente se evidencia que el sujeto se me acerca y arremete palabras contra mi persona. Por eso hago la denuncia pública y responsabilizo a ese sujeto de lo que pueda pasar” indicó el Presidente del Concejo.

Jaime Linero Ladino ahora teme por su vida y pide tanto a la Policía como a la Fiscalía General de la Nación, que se le brinden las garantías de seguridad y estos hechos se esclarezcan.