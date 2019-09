William García asegura que la Casa Blel no lo apoya

El candidato por el partido Colombia Justa y Libre a la Alcaldía de Cartagena William Ramón García Tirado, le salió al paso a los audios de supuesta corrupción en el que se habla de presuntos vínculos con varias campañas en el departamento de Bolívar y donde asegura no es su caso.

“William García Tirado es un candidato independiente, estoy avalado por el Partido Colombia Justa y Libre, que es un partido independiente que no tiene asedio en la ciudad de Cartagena, me han estado acompañando unos partidos políticos, es el Partido Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido ASI.”

Fue enfático en afirmar que si bien ha coincidido con candidatos conservadores en algunos momentos no necesariamente significa que tenga su apoyo oficial.

“En ningún momento el Partido Conservador me ha estado apoyando y mucho menos la casa Blel. Yo no soy candidato de ningún grupo político, de ningún partido político diferente al Partido de Colombia Justa y Libre, no tengo jefes, soy un candidato de abstracción popular y que tengo un arraigo y un fervor y apoyo de las bases de la ciudad de Cartagena.”

García Tirado también invitó a los organismos de control a investigar estos casos de presunta corrupción en el departamento de Bolívar.