Piden retirar demanda contra capítulo Electricaribe del Plan de Desarrollo

Una demanda instaurada por la Defensoría del Pueblo contra el capítulo Electricaribe del Plan Nacional de Desarrollo, desató una polémica en la Costa por las implicaciones que podría generar este recurso jurídico en el proceso para escoger el nuevo operador que se encargará de prestar el servicio de energía.

Desde Mompox, el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, condenó la acción de demanda y advirtió que de llegar a prosperar, la región se podría quedar sin la oportunidad de tener un nuevo operador que reemplace a Electricaribe.

"La demanda beneficia a la empresa que más ha perjudicado al pueblo, esa acción debió ser presentada contra Electricaribe. Los gobernadores de la región, hemos determinado solicitar una audiencia con el Defensor del Pueblo para que escuche nuestros argumentos y retire la demanda" sostuvo Turbay Paz.

El mandatario de los bolivarenses, manifestó que esta determinación los tomó por sorpresa. "No teníamos ningún tipo de información sobre ello. Si eso llega a prosperar no habría nuevo operador y no habría forma de consolidar esa convocatoria que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos. Queremos acabar con este sufrimiento", argumentó Dumek.

La reunión entre los gobernadores del Caribe y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, se realizará este lunes 9 de septiembre.