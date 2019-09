Roca Rey, Ponce, Castella y Manzanares estarán en la Feria de Cali

Todo está listo para la Feria de Cali 2019 y por esa razón la empresa Promotoreando, encargada de organizar la feria Taurina en la plaza de toros Cañaveralejo, dio a conocer a cuatro de las máximas figuras del toreo en el mundo para las tardes que se harán desde el 26 de diciembre.

Andrés Roca Rey, Enrique Ponce, Sebastián Castella y José María Manzanares, le dijeron sí a la Feria de Cali y por eso estarán en los paseíllos que tradicionalmente se hacen en esa ciudad.

La feria taurina contará con seis festejos, cuatro corridas de toros, el tradicional festival Señor de los Cristales y una novillada con picadores, tardes que se harán desde el 26 hasta el 31 de diciembre.

Además, habrá una corrida Goyesca donde estará el artista francés Loren Pallatier, quien plasmará el arte a través de su obra que engalanará los rincones más importantes de este escenario.

Otro de los anuncios hechos por los empresarios Juan Bernardo Caicedo y Alejandro Martínez, es el concurso de ganaderías, donde se buscará el trapío, y seriedad de las corridas del Valle del Cauca, dando así el prestigio necesario al toro de lidia colombiano.

Enrique Ponce, máximo referente del toreo mundial, volverá a Cañaveralejo tras ser el triunfador de la feria en 2017 y tras conquistar por segunda vez el trofeo Señor de los Cristales.

Sebastián Castella, es el actual dueño del Señor de los Cristales, trofeo logrado tras indultar un toro de la ganadería de Ernesto Gutiérrez el pasado 29 de diciembre y vuelve a Cañaveralejo a la conquista de su cuarto trofeo.

El número uno del toreo mundial, Roca Rey, vuelve a Cali. El peruano es el torero deseado por todos los públicos y no puede faltar en una feria de la importancia de la de Cali. No ha podido en sus participaciones lograr el trofeo Señor de los Cristales, pero ha estado cerca de lograrlo y seguro vendrá con ganas de conquistarlo. Como también lo querrá conquistar José María Manzanares, el torero artista al que todos quieren ver y que regresa a Cali tras dos años de no presentarse en Cañaveralejo.

Se dio así, inicio a los anuncios de la próxima feria taurina de Cali que lanzó abonos desde el pasado mes de abril y que actualmente ofrece un 10% de descuento a los que se abonen antes del 31 de octubre.