Recicladores, otro gremio afectado por la informalidad

Elsa María López, gerente de la Cooperativa de Recicladores Formalizados en Santander indicó que en los últimos meses han vivido una fuerte reducción en la recolección de residuos sólidos en el departamento, señaló que esto debe en parte a la proliferación de recicladores informales y la falta de controles en esta materia.

"Esas amenazas están traducidas en una competencia implementada desde el mismo Estado porque no se controla la informalidad. Son altos los índices de personas que no deberían estar haciendo nuestro trabajo. Por ejemplo los guardias de seguridad, personal de aseo, los jardineros y no hay que desconocer que estamos hablando del informal y de cierta formal del hermano venezolano".

La Cooperativa de Recicladores Formalizados señaló que la preocupación también se basa en que más del 50% de los 30 mil hogares no están reciclando.