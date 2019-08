Líderes sociales bloquean la entrada al Parque Tayrona

Impedida se encuentra la movilidad en la carretera Troncal del Caribe de Santa Marta por una manifestación pacífica que adelantan los líderes sociales y comunales del corregimiento de Guachaca, quienes tienen bloqueada la entrada al Parque Natural Nacional Tayrona.



La protesta se desarrolla porque los dirigentes sociales de esta zona del país, reclaman al Ministerio de Ambiente y a Parques Naturales, participación dentro del Plan de Manejo de los Parques Tayrona y Sierra Nevada.



La motivación de la marcha, según lo líderes es porque en los últimos meses se les han violado sus derechos dentro de esta importante reserva natural.



"Nosotros estamos pidiendo la renuncia de la directora de Parques Nacionales Tayrona, ya que ella no sabe en realidad la problemática que viven los líderes sociales de la Sierra (...) ella desde su oficina en Bogotá solamente lo que hace es limitarnos a nosotros en nuestras acciones", señala Oscar Uribe, líder social.



Uribe afirma que "por muchos años, Parques Naturales no ha tenido en cuenta a los campesinos de la Sierra Nevada y a escondidas socializan las diferencias de ese Plan de Manejo".



De igual modo, los dirigentes manifiestan que hay un total abandono del Estado a las poblaciones que rodean la Troncal del Caribe, porque no les están llegando los programas que les permitan sacar adelante a sus familias.



En esta importante arteria vial hay largos trancones de vehículos esperando a que se reabra; mientras la Policía hace presencia para evitar la alteración del orden público.