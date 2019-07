Rigoberta Menchú, hará parte del Women Economic Forum en Cartagena

El Women Economic Forum, una cumbre mundial sobre la economía de la mujer que por primera vez se realizará en Latinoamérica el 1, 2 y 3 de agosto, contará con la presencia de Rigoberta Menchú, que con su experiencia, trayectoria y gran conocimiento convertirá este espacio en un ambiente ideal para la inclusión de la mujer.

La Premio Nobel de Paz hará parte de la conferencia “Mujeres constructoras de paz”, que se realizará el tercer día de esta cumbre en el Gran Salón Bolívar del Hotel Hilton. Rigoberta Menchú, compartirá escenario con Harbeen Arora, Fundadora de ALL Ladies League, del Women Economic Forum y Bioayurvea.

Durante el foro, se conocerán experiencias de mujeres líderes de 12 países como Ecuador, Perú, Argentina y Costa Rica, en sectores como educación, infraestructura, economías disruptivas, tecnología y moda.

Se abordarán temáticas claves como la mujer indígena y rural en el desarrollo de los territorios; el sector privado desde las diversas industrias y su impulso en la creación de igualdad de oportunidades en el ámbito económico y profesional para hombres y mujeres y la importancia de los nuevos referentes femeninos en sectores claves como la política y el desarrollo digital.

Este gran evento es dirigido por She Is Foundation, organización Latinoamericana que trabaja por las mujeres de la región con modelos de empoderamiento económico, con el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners.

“Estamos muy orgullosas de que Colombia sea la sede del I WOMEN ECONOMIC FORUM LATINOAMÉRICA. Tenemos una oportunidad única de discutir cómo promover un ecosistema inclusivo y transformador frente al desarrollo económico de la mujer y el impacto que este genere en todos los países del mundo, donde es preciso aplicar el enfoque de género para construir una sociedad más inclusiva, segura y sostenible para todos” resaltó Nadia Fernanda Sánchez, presidente de She Is Foundation.

Este evento también contará con la presencia del vicepresidenta de la República Martha Lucía Ramírez; Gabriela Ramos, Jefe de Gabinete de la OCDE y Sherpa del G20; William Harris, CEO Space Center, Houston; Leonora Jiménez, empresaria, directora del Fashion Week San José, CEO de la revista Blank y Activista; Ophelia Pastrana, Mujer BBC100, influencer de tecnología, migrante, activista LGBTI; entre otros.