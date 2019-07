Nueve candidatos buscan la Alcaldía de Ibagué

Terminó el proceso de inscripción de candidatos para Alcaldías, Gobernación, Concejo y Asamblea. El viernes 2 de agosto vence el plazo para las renuncias o modificaciones a las listas.

En el caso de la Alcaldía de Ibagué se inscribieron nueve candidatos quienes esperan suceder en el cargo al médico Guillermo Alfonso Jaramillo. Hace varios años no se tenía un número tan amplio de aspirantes.

Los candidatos son:

Camilo Delgado, Partido Liberal, ex concejal de Ibagué y ex director de justicia municipal.

Diana Gaitán, Partido Colombia Libre, ex gerente de la Unidad de Salud de Ibagué.

Alfredo Bocanegra, Colombia Renaciente y Cambio Radical, ex representante a la Cámara, ex director de la Aeronáutica Civil y ex concejal de Ibagué.

José Barreto, Firmes por Ibagué, Mira, U y ASI, ex administrador del Centro Comercial La Quinta.

Hugo Ernesto Zárrete, Partido Verde y Polo Democrático, ex representante a la Cámara de Representantes, ex secretario del interior del Tolima y ex secretario de gobierno de Ibagué.

Rubén Darío Correa, Alianza Democrática Afrocolombiana, periodista, director de Noticias La Cariñosa RCN Radio

Leonidas López Herrán, Centro Democrático, ex rector de la Universidad de Ibagué y ex rector nacional de Uniminuto.

lberto Girón Rojas, MAIS y AICO, ex gerente de la empresa de acueducto Ibal.

Andrés Hurtado, Partido Conservador, ex administrador del aeropuerto Perales y ex secretario de infraestructura del Tolima.

Durante este proceso no se descartan alianzas entre los candidatos. El primero en sugerir esta iniciativa fue Alberto Girón quien mostró su disposición para entablar diálogos con otras aspiraciones siempre y cuando sean acuerdos programáticos y coincidan con el modelo de ciudad que él propone.