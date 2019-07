Muere hombre tras ataque sicarial en Hatillo de Loba, Bolívar

Dos impactos en la cabeza cobraron la vida de Davinson Serrano en el corregimiento de San Miguel, jurisdicción del municipio de Hatillo de Loba, Bolívar.

Según algunas informaciones, el hombre se dirigía hacia su residencia acompañado de un amigo luego de haber compartido con varios allegados, cuando fue sorprendido por los balazos provenientes de un revolver que se accionó a escasos metros. La escasa luz y soledad del lugar, jugaron a favor del sicario que por poco también lesiona al acompañante de Serrano, quien milagrosamente resultó ileso.

Cuentan familiares del hoy difunto, que las autoridades no han dado resultados porque Davinson no tenía amenazas, y resulta muy extraña la manera como perdió la vida. Hasta el momento por este hecho no se ha dado cuenta de ninguna captura, el único testigo del hecho ya fue indagado por la Fiscalía General de la Nación, pero el caso sigue sin detenidos.