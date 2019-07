60 campesinos del Atlántico abandonan el campo por plaga "Dragón Amarillo"

La crisis de campesinos en el departamento del Atlántico por la plaga "Dragón Amarillo" que afecta a cítricos está golpeando la economía de las familias que subsisten con estos productos.

La plaga sigue avanzando en el sur del Atlántico, donde más de 60 campesinos del municipio de Ponedera abandonaron las tareas en el campo por las afectaciones en su economía que está causando el "Dragón Amarillo".

Lea también: "Dragón Amarillo" arrasó más de 1.200 hectáreas de cítricos en el Atlántico

"Los predios de ellos están abandonados, las cuentas que tienen en las tiendas no alcanzan a pagarlas, sus hijos no lograron terminar sus estudios a pesar que estaban en colegios público puesto que no tienen como enviarlos a la ciudad", dijo Rafael Manjarrez, un empresario citricultor.

El mes pasado esta plaga arrasó con más de 1.200 hectáreas de cítricos en el municipio de Palmar de Varela afectando a 800 familias.